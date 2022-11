A Uber hay que reglamentado, no hay prohibirlo: Eduardo Behrentz

Para el experto en movilidad Eduardo Behrentz el hecho de que Uber no esté reglamentado no significa que haya que prohibirlo.



“Las pretensiones y las denuncias de los taxistas son legítimas en muchas casos, pero es necesario unas regulaciones”, dijo.



En ese sentido, Behrentz manifestó que es necesario integrar las plataformas tecnológicas a los transportes de las ciudades.



“No significa no resolver las inequidades que generan las plataformas, sino vía regulatoria resolver las distorsiones del mercado”, dijo.



El experto añadió que es un error pretender quedar bien con las plataformas o los taxistas.



“Lo que tenemos que pensar es cómo defender al usuario, que la tarifa sea justa y que el servicio sea de calidad”, puntualizó.