Absurdo que Arquidiócesis culpe a papás de violación de sus hijos: monseñor Castro

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro, rechazó la posición de la Arquidiócesis de Cali, cuyo representante legal envío un concepto a un Juzgado en donde decía que los padres de los mejores de edad abusados por sacerdotes en esa jurisdicción eclesiástica eran los responsables.



“Me parece que es absurdo e injusto que un papá y una mamá, que están sufriendo tremendamente por el abuso del que fue objeto su hijo, más allá de ese sufrimiento se les añada una acusación que no tiene sentido”, enfatizó.



“No puedo aceptar eso y yo creo que la Iglesia en su conjunto no lo acepta”, añadió monseñor Castro.



El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia calificó de “revictimización” lo dicho por la Arquidiócesis de Cali al acusar a los padres de familia de ser los culpables de las violaciones de los sacerdotes.



“Creo que es importante que se evalúe mejor todo eso, pero ante todo se respete el dolor de los papás y no se inventen cosas que no tienen sentido de ninguna manera”, remató.



Finalmente, les envió un mensaje a los familiares de los niños y niñas abusados.



“A las familias, que poco a poco vayan superando ese drama, que miren el futuro, organicen su vida y sobre todo que llenen de amor al hijo que ha sido víctima de todo este desastre”, finalizó.