Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Adiós a Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Abuchean a Daniel Quintero tras interrumpir en debate en el congreso de la Andi: "Fuera"

Abuchean a Daniel Quintero tras interrumpir en debate en el congreso de la Andi: "Fuera"

Los momentos de tensión se vivieron justo cuando se estaba desarrollando el debate con los candidatos presidenciales que fueron invitados al evento.

Daniel Quintero mostrando la bandera de Palestina en el congreso de la Andi
Daniel Quintero mostrando la bandera de Palestina en el congreso de la Andi
Foto: video Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 14, 2025 05:57 p. m.

Daniel Quintero terminó abucheado cuando interrumpió el debate de los candidatos presidenciales que se estaba desarrollando en el congreso de la Andi en Cartagena.

El precandidato y exalcalde de Medellín se subió al escenario con una bandera de Palestina e interrumpió el evento. A los pocos segundos, los asistentes al escenario empezaron a abuchearlo y a gritarle "fuera, fuera".

La irrupción ocurrió mientras intervenía Mauricio Cárdenas, en un panel donde participaban, entre otros, Juan Daniel Oviedo, María Fernanda Cabal, Roy Barreras, Claudia López y Enrique Peñalosa. Quintero, quien no estaba invitado al encuentro, se ubicó en el escenario sin micrófono, mientras el presidente de la Andi y el moderador y director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, intentaban retomar el orden.

Los presentes reaccionaron de inmediato con gritos de desaprobación, algunos coreando “ladrón” y “fuera”, mientras la seguridad procedía a retirarlo del recinto. Testigos relataron que el exalcalde permaneció en la tarima solo unos instantes antes de ser escoltado hacia la salida del Centro de Convenciones de Cartagena.

El presidente de la Andi pidió calma y solicitó a los asistentes volver a sus asientos para continuar el debate. También aclaró que Quintero no había sido invitado al evento debido a “diferencias importantes” con la organización, y que los panelistas habían sido seleccionados previamente para garantizar una discusión plural pero organizada.

El incidente interrumpió brevemente la intervención de Cárdenas, pero el orden se restableció poco después.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Daniel Quintero

ANDI