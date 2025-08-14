Abuchean a Daniel Quintero tras interrumpir en debate en el congreso de la Andi: "Fuera"

Daniel Quintero terminó abucheado cuando interrumpió el debate de los candidatos presidenciales que se estaba desarrollando en el congreso de la Andi en Cartagena.

El precandidato y exalcalde de Medellín se subió al escenario con una bandera de Palestina e interrumpió el evento. A los pocos segundos, los asistentes al escenario empezaron a abuchearlo y a gritarle "fuera, fuera".

La irrupción ocurrió mientras intervenía Mauricio Cárdenas, en un panel donde participaban, entre otros, Juan Daniel Oviedo, María Fernanda Cabal, Roy Barreras, Claudia López y Enrique Peñalosa. Quintero, quien no estaba invitado al encuentro, se ubicó en el escenario sin micrófono, mientras el presidente de la Andi y el moderador y director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, intentaban retomar el orden.

Los presentes reaccionaron de inmediato con gritos de desaprobación, algunos coreando “ladrón” y “fuera”, mientras la seguridad procedía a retirarlo del recinto. Testigos relataron que el exalcalde permaneció en la tarima solo unos instantes antes de ser escoltado hacia la salida del Centro de Convenciones de Cartagena.

El presidente de la Andi pidió calma y solicitó a los asistentes volver a sus asientos para continuar el debate. También aclaró que Quintero no había sido invitado al evento debido a “diferencias importantes” con la organización, y que los panelistas habían sido seleccionados previamente para garantizar una discusión plural pero organizada.

El incidente interrumpió brevemente la intervención de Cárdenas, pero el orden se restableció poco después.