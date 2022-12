ACDAC continúa con propuesta de huelga hasta no lograr acuerdos con Avianca

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC ratifica que pese a los diálogos que aún avanzan con el Gobierno, mantiene su posición de huelga con el cese de actividades. Para ACDAC, hasta que no lleguen a un acuerdo firmado con la compañía seguirán con la medida votada por los miembros de la asociación este viernes.



El capitán Julián G. Pinzón, director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos y miembro de ACDAC, sostiene que “la decisión está tomada, está votada. Lo único que podría contrarrestar esta decisión es que lleguemos a un acuerdo, antes durante o después y hasta que no tengamos un acuerdo firmado por ambas partes no vamos a cambiar nuestra posición.”



El capitán agrega que sigue el llamado a los viajeros para que prevengan posibles contingencias en la próxima semana, hasta que las dos partes no lleguen a un acuerdo final.



