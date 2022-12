Acemi niega 'lobby', dice que reforma no es buena ni resuelve problemas en salud

La reforma no es buena, no resuelve los problemas de la salud: Acemi

Jaime Arias, presidente del gremio de las EPS, se refirió a las denuncias de algunos congresistas que aseguran que las entidades prestadoras de salud están haciendo ‘lobby’ para evitar el debate de la reforma a la salud y ‘tumbar’ su aprobación en el Legislativo.

Arias aseguró que no entiende “qué es lo que pasa en el Congreso, ni de dónde se inventan el fantasma del ‘lobbismo’”, y afirmó que es un mecanismo de “algunos” porque les da miedo votar negativamente la reforma por miedo a las represalias que se puedan presentar tras su decisión”.

Sobre las denuncias que aseveran que el excongresista Óscar Darío Pérez es el ‘lobbista’ de Acemi en contra de la reforma a la salud, Arias aseguró que “el señor Pérez trabaja en Asocajas, que es un gremio muy cercano a Acemi, no es mi ‘lobbista’ y es una entidad muy respetable”.

“La verdad es que la reforma no afectaría ni beneficiaría a las EPS, es una reforma mala que no ayuda, lo decimos públicamente por eso no tendríamos por qué hacer ‘lobby’ en contra de ella”, puntualizó Arias.

La ley estatutaria de la salud sienta las bases de la reforma que pretende revolucionar el sistema de prestación de servicios médicos y el acceso integral de los pacientes. “Se acaba el paseo de la muerte”, manifestó el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, sobre la orden de atender sí o sí a pacientes que lleguen a centros hospitalarios sin que tengan que presentar documentación ni afiliaciones.

Este miércoles por la falta de quorum en la plenaria del Senado para discutir la reforma a la salud, fue levantada la sesión por sexta vez. Se habla de una presión al Gobierno para que restituya las primas que tumbó a congresistas el Consejo de Estado.

Blu Radio conoció, sin embargo, que la inasistencia a la plenaria se debe una forma de presión al Gobierno para que firme un decreto que les restituya los $8 millones que eliminó una decisión del Consejo de Estado, tras fallar a favor una demanda presentada por Felipe Zuleta.