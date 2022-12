Acueductos no están listos para enfrentar temporada de lluvias: SuperServicios

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hizo un llamado a los alcaldes del país para que en el menor tiempo posible presenten sus Planes de Emergencia y Contingencia ante la entidad, con el fin de disminuir el riesgo de que se afecte la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el país durante la temporada de lluvias.



El llamado lo hizo el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, luego de realizar un detallado análisis de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran 587 prestadores de servicios públicos, principalmente de naturaleza municipal, que de manera recurrente se han visto afectados por los mayores índices de precipitación que se presentan en esta época del año. De estos 587 prestadores, 279 no han reportado planes de emergencia y contingencia para el servicio de acueducto y 333 no lo han hecho para el servicio de alcantarillado, lo cual los hace más propensos a ser afectados por causa de inundaciones, crecientes súbitas, avalanchas o deslizamientos.



“Aunque el país ha venido reforzando su capacidad para enfrentar los fenómenos naturales propiciados por la temporada de lluvias, la evidencia empírica recolectada por la Superintendencia apunta a que ciertas zonas siguen siendo vulnerables. Por esta razón, queremos solicitarles a los alcaldes del país que no bajen la guardia y que presenten sus planes de contingencia ante la Superintendencia en el menor tiempo posible”, afirmó el Superintendente Mendoza.



La Superintendencia de Servicios Públicos ya puso en marcha un plan de acción para mitigar el riesgo de que los servicios de acueducto y alcantarillado se vean afectados durante la temporada de lluvias. Luego de identificar a los municipios vulnerables, concentrados en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca, se enviaron 1.300 comunicaciones a alcaldes y prestadores, con el propósito de asegurar la preparación oportuna de planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.



Antecedentes de “La Niña”



Aunque el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) anunció recientemente que hacia el último trimestre del año (octubre-noviembre-diciembre), la probabilidad de un Fenómeno La Niña se ha reducido al 40%, cabe recordar que en la misma temporada (2010-2011) el país ha presentado registros de las precipitaciones más intensas en los últimos años, cuyos efectos fueron entre otros grandes deslizamientos , crecientes súbitas y lentas, aumentos en la turbiedad de los ríos que abastecen sistemas de acueductos e inundaciones que afectaron la operación de las infraestructuras de drenaje, en especial sobre las lluvias que afectaron las regiones Andina y Caribe, donde se concentra la mayor parte de la población Colombiana.



Durante este fenómeno, ocurrieron daños que comprometieron el funcionamiento del sistema de potabilización, como fue el caso de Manizales donde se presentaron daños sobre las unidades de sedimentación y tanque almacenamiento, mientras que en el Municipio de Yopal el daño presentado sobre este componente dejó sin funcionamiento la planta de potabilización.



Reducir riesgos, prioridad nacional



La reducción del riesgo de desastres es una prioridad para el Gobierno Nacional. Según datos del Banco Mundial, el país tiene la tasa más alta de desastres recurrentes provocados por fenómenos naturales en América Latina. En los últimos treinta años cerca de 10.000 personas han fallecido por este tipo de fenómenos y más de 14 millones han sido afectados por inundaciones y deslizamientos. Solo las inundaciones causadas por el Fenómeno “La Niña” en 2010 y 2011 en Colombia, afectaron a 3.5 millones de personas, en su gran mayoría de bajos recursos.