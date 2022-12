Acuerdo de paz podría firmarse antes de seis meses: ‘Iván Márquez’

no van a terminar en fracaso como otros procesos, porque "hay una determinación de las partes de buscar fórmulas" para acabar con el conflicto.



"Eso es importante. Se requiere que las dos partes quieran llegar a un acuerdo, y creo que esa es la situación que estamos experimentando en este nuevo intento por lograr ese propósito superior aquí en La Habana", explicó Márquez.



El jefe negociador de la guerrilla consideró que no es cierto que los diálogos sean una manera de ganar tiempo para que las FARC recuperen terreno militar que han perdido en los últimos años.



"Creo que este proceso que hoy desarrollamos aquí en La Habana no tiene reversa, no tiene marcha atrás. Esperamos que la contraparte también se disponga a despejar el camino de obstrucciones y de esa manera pensamos que en poco tiempo relativamente podríamos llegar a la firma del acuerdo final", aseveró.



Preguntado sobre la diferencia entre "una entrega de armas" y "una dejación de armas" que la guerrilla utiliza, Márquez explicó que es la no utilización de armas en política por las partes.



El negociador aseguró que las FARC no las van a utilizar en política y a la vez dijo que habría que garantizar que tampoco el Estado vaya a usar armas "ni se va a inmiscuir en la actividad política para no desembocar en situaciones como el exterminio de una opción política, como ocurrió, por ejemplo, en el pasado con la Unión Patriótica".



"Además, nosotros le agregamos un punto que está enmarcado dentro de la Constitución colombiana y que es el que nos gustaría ver más bien al Ejército jugando el rol que le ha asignado la constitución, que es el de defensa de las fronteras", explicó.



"No tanto un ejército que esté involucrado en el orden interno que es un asunto que compete a la policía nacional", remató Márquez, quien aseguró que nunca habrá una destrucción de las armas porque representan para las FARC un símbolo de la resistencia.



Añadió que el gran acuerdo entre el jefe máximo de las Farc, alias ‘Timochenko’, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, "sobre jurisdicción especial para la paz es el más importante logro de este proceso", y aseguró que se ha logrado "un ambiente de armonía muy importante para el efecto" en el cual hay que avanzar.



"Yo no sé si será irresponsable, o sea lo mejor, decir que estamos dispuestos a alcanzar la paz o la firma del acuerdo de paz en seis meses", detalló en alusión a las palabras que dijo el líder guerrillero el 23 de septiembre pasado, cuando se dio a conocer el acuerdo, con la presencia del presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz.



"Timochenko dijo 'pues no solamente en seis meses, si podemos antes mucho mejor', ¿no? Esa es nuestra disposición, sabiendo que hay todavía unos temas bastante complejos para discutir", preguntó.



Durante la entrevista del canal hispano, realizada por el periodista colombiano Félix De Bedout, el negociador habló también sobre las eventuales confesiones de los dirigentes de la FARC ante la justicia.



El negociador aseguró que van a ser "declaraciones colectivas de verdad y asunción de responsabilidad" sobre el proceso electoral en Colombia y sobre algunos de los casos de secuestros.

