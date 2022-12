Acuerdo que se cumpla en Quito debe implementarse: gestor de paz del ELN

Debido a la lenta implementación de los acuerdos con las Farc, Eduardo Martínez, gestor de Paz del ELN en los diálogos en Quito, sostuvo que cada acuerdo que se cumpla debe implementarse para poder avanzar.

“Es lógico saber que el Estado no ha podido cumplir en diferentes mesas de interlocución los compromisos con la sociedad y lo mismo que están viviendo los compañeros de las Farc en la fase de implementación no sería lógico si no se van a cumplir. Por eso decimos que acuerdo que se cumpla debe implementarse para avanzar”, dijo Martínez.

Martínez aseguró que se espera llegar pronto a un cese bilateral transitorio y un compromiso con algunas de las hostilidades para desescalar el conflicto.

“Hemos conversado con gobiernos anteriores y queremos que este, quizás, sea el último (…) La participación de la sociedad es protagónica. Para nosotros no habrá fase de implementación”, puntualizó durante el evento que fue registrado por la agencia APA.