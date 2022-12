Acuerdo sobre justicia fue consultado con Fuerzas Militares: Juan Carlos Henao

El rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, fue uno de los negociadores que representó al Gobierno en los acuerdos con las Farc en justicia junto al expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda y el experto internacionalista Douglass Cassel. (Lea también: Farc dejarán las armas 60 días después de la firma de acuerdo de paz )



En entrevista con Mañanas BLU, Henao confesó que una de las grandes preocupaciones que tenían tanto el Gobierno como las Farc era “blindar este acuerdo frente a lo que pudiera ser persecuciones futuras por parte de la Corte Penal Internacional”, por lo que celebró la carta de la fiscal de la CPI, Fatou Besouda, quien dijo que este fue un paso significativo hacia la terminación del conflicto armado.



El rector del Externado también dijo que ese pronunciamiento de la fiscal le da "alegría” al saber que se hicieron las cosas adecuadamente.



El comunicado emitido por la fiscal de la CPI decía textualmente: “noto con optimismo que el acuerdo excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves”.



Por otra parte, el rector del Externado enfatizó en que las ejecuciones extrajudiciales no quedaron amnistiables y le reveló a BLU Radio que el acuerdo de justicia con la guerrilla de las Farc fue previamente consultado con los miembros de las Fuerzas Militares.



“Esto fue consultado con los generales, con los comandantes de cada una de las Fuerzas Militares, Fuerza Aérea, Ejército, todos leyeron y todos conocen esto”, reveló.



“Cualquier general, cualquier coronel, cualquier miembro de las Fuerzas Militares evaluará en su caso concreto si quiere ingresar a este sistema, normalmente le va mejor ingresando a este sistema”, añadió.



Henao también criticó a los opositores del proceso de paz y dijo que cada vez tienen menos argumentos.



“Los que están en contra de este gran avance que se ha hecho, no importa quién es, creo que están desfasados y se están quedando sin argumentos (…) no entiendo cómo en este momento que se está tan cerca de la paz, algunos sectores del país son los que dicen que ‘eso es impunidad”, añadió.



Incluso, el experto Henao, quien negoció el acuerdo en justicia con la guerrilla de las Farc, reiteró que las voces de oposición están exagerando.



“Los que están diciendo que va a haber impunidad están en una posición bastante exagerada y no creo que estén conformes a las normas internacionales”, finalizó.



Propuesta de levantar prohibición para que condenados por delitos de lesa humanidad puedan hacer política:

“Eso dependerá del Congreso de la República y las reformas constitucionales que hagan, eso es una decisión política del Gobierno con el Congreso”, enfatizó.



