Acuerdo sobre justicia no se puede reducir a si hay cárcel o no: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo en BLU Radio que quienes pretenden reducir el acuerdo alcanzado con las Farc en La Habana a que si hay cárcel o no se equivocan porque se está hablando de un acuerdo que se aplica a todos los actores que han estado involucrados.



“Ese acuerdo al que se llegó hace parte del componente de los derechos de las víctimas. No se trata de la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y justicia restaurativa, sino también de la Comisión de la Verdad y del acuerdo en torno de la reparación y no la repetición”, dijo.



“Esto tiene unos componentes adicionales a la justicia. Entre más verdad y más reparación podrá tenerse un mejor tratamiento en materia de justicia, no solamente para las Farc, sino para agentes de Estado y a quienes hayan estado involucrados”, dijo.



El ministro señaló que este acuerdo es general y que la posición del Gobierno está centrada en los acuerdos y no en afirmaciones hechas desde la cuenta de Twitter de Anncol, agencia de las Farc, en donde señalan que algunos personajes de la vida pública e incluso generales deben pagar en el posconflicto.



Escuche además: