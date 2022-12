Las tres adolescentes británicas que viajaron a Siria estarían tratando de regresar a Europa, según una fuente iraquí no identificada que cita The Telegraph.



Las jóvenes, ya casadas con combatientes del ISIS habrían escapado de la capital en Irak del Estado Islámico.



Dicha fuente asegura que la organización yihadista ha lanzado una operación de búsqueda de tres jóvenes que habrían huido de Mosul después de haberse casado con militantes del ISIS, lo que ha despertado el temor a que pueda tratarse de las tres adolescentes británicas que a principios de año viajaron a Siria para convertirse en esposas de militantes de la organización. (Lea también: A prisión mujer que pretendía enviar a sus dos hijos a red yihadista en Siria )



Más de 700 británicos viajaron desde el pasado año hasta la fecha a Siria para unirse a grupos terroristas como el Estado Islámico (EI), informó la Policía Metropolitana de Londres (Met).



De estos 700, más de la mitad ha regresado al Reino Unido, donde entre 2014 y 2015 las fuerzas de seguridad detuvieron a un total de 338 personas por sospechas de terrorismo islamista, indicó la Met. (Lea también: A 22 años de cárcel joven que publicó en internet plan para decapitar británicos )



La tasa de detenciones en el Reino Unido, equivalente a una por día aproximadamente, se incrementó en 2014 en un tercio, desde los 254 arrestos del año anterior, y es un 54 % mayor que las registradas en los últimos tres años.



"Estado Islámico y otros grupos yihadistas están dirigiendo sus ataques al Reino Unido, incitando a ciudadanos británicos a viajar a Siria para ser entrenados y luchar en el conflicto. Quieren que esta gente lleve a cabo ataques violentos en nuestro país", aseguró Mark Rowley, responsable de la unidad antiterrorista de la Met. (Lea también: Detienen tres jóvenes británicos en Turquía al tratar de unirse al EI )



"Los sospechosos que han viajado a Siria suponen una gran preocupación, tanto para nosotros como para los servicios de seguridad. No son trabajadores voluntarios ni gente que va a visitar a su familia, son personas que van a luchar o apoyar el conflicto armado: potenciales sospechosos de terrorismo", expresó Rowley.



Un total de 89 de los 338 sospechosos detenidos en el Reino Unido han sido condenados, mientras que 114 están esperando a ser juzgados, según los datos divulgados por la policía.



EFE.