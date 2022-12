Advierten irregularidades en restitución de bienes en proceso de Justicia y Paz

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo un fuerte llamado de atención al revelar que existe preocupación por las supuestas irregularidades que se están presentando en la restitución de bienes que se realizan dentro de los procesos de Justicia y Paz. Lea también: Tribunal de Justicia y Paz congeló bienes de Pretelt en Urabá



Indica la Corte además que también resulta preocupante que ex paramilitares reconozcan delitos que no han cometido solo para acceder a los beneficios de justicia y paz, pues advierte que en algunos casos son “muy evidentes las contradicciones y equívocos en que incurren los postulados -quienes incluso dicen no conocerlos o no recordarlos cuando se les piden detalles necesarios-, lamentablemente pasados por alto por la Fiscalía y la Magistratura A quo, advierten de su mendacidad y, a tono con lo que se viene exponiendo, de la utilización que al parecer se hace de su condición para fines ilegales”.



Por esta razón el Alto Tribunal le solicitó a la Fiscalía de Justicia y Paz encargada del asunto, “para que verifique lo sucedido y, de advertirse intención proterva en su actuar, adelante lo necesario a fin de desvincularlos del trámite transicional”.