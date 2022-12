Aerocivil considera alarmista advertencia de pilotos sobre estado de ánimo

El director de la Aeronáutica Civil, Gustavo Lenis, rechazó las afirmaciones hechas por el capitán Jaime Hernández en Mañanas BLU referentes a los serios problemas que afectan el estado de ánimo de los pilotos en Colombia.



"Yo no quiero entrar en esa controversia. Yo oí cuando dijo que el 50% de los pilotos colombianos sufre de depresión y me parece una irresponsabilidad una aseveración de esas. No sé si él sabe exactamente cuál es la definición de depresión. Yo creo que eso debe obedecer a unos estudios" aseguró.



Lenis cree, que así como los ataques terroristas del 9-11 llevaron a cambios importantes en la seguridad aérea, la tragedia del avión de Germanwings en Francia, también traerá cambios en eta materia.