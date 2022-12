Aerocivil investiga sobrepeso como posible causa de siniestro en Puerto Carreño

El coronel Fredy Bonilla, secretario de seguridad de Aerocivil, habló en Mañanas BLU sobre el fatídico accidente que sufrió el avión de carga de la empresa Aerosucre, tipo Boeing 727 con matrícula HK-4544, que cubría la ruta Puerto Carreño – Bogotá y que dejó como saldo 5 personas muertas y solo un sobreviviente.



“Estamos investigando las casusas del por qué el avión no despegó dentro de la zona de pista y se salió de la cabecera en su trayectoria de despegue, para finalmente terminar impactando contra dos cercas”, señaló.



Bonilla dijo que si bien ellos como Aerocivil tienen un control y vigilancia de la carga de los aviones, "las empresas tienen sus propios controles para garantizar el buen funcionamiento de las aeronaves".



“Nosotros realizamos controles muy estrictos para que se cumpla el programa de mantenimiento y en especial para este tipo de operaciones de carga”, dijo.



En ese sentido, el coronel Bonilla mencionó que esta empresa (Aerosucre) desde el 2006 no tenía eventos de accidentalidad.



“Estamos investigando con evidencia en el sitio del accidente cual era la carga que llevaba esta aeronave porque tiene una capacidad de aproximadamente 20 toneladas (…) Lo que sí tenemos claro era que el avión transportaba pescado hacia la ciudad de Bogotá”, añadió.



Finalmente, Bonilla señaló que la aeronave fue fabricada en los años 70 y que “a pesar de ser un modelo antiguo estaba habilitado para volar”.



Los problemas con la torre de control del aeropuerto El Dorado



El coronel Bonilla puntualizó que el evento que ocurrió el fin de semana con la falla en los radares del aeropuerto El Dorado se trata de algo atípico y que se encuentra en investigación por parte de las autoridades.



“Estamos investigando si detrás de estas fallas hay o no actos ilegales en la manipulación de estos equipos”, dijo.



“Lo que sucedió no es algo normal y por eso estamos agotando todos los recursos y toda la capacidad investigativa para establecer qué fue lo que pasó y prevenir que no ocurra un evento similar”, finalizó Bonilla.



