AeroCivil no descarta ninguna hipótesis en accidente de avionetas en Santander

El domingo las autoridades del Aeropuerto Yaraguíes de Barrancabermeja reportaron la desaparición de dos avionetas C172 y C150 de placas HK5064G y HK1912G, respectivamente y minutos después la Aeronáutica Civil confirmó la noticia vía Twitter, añadiendo que las aeronaves pertenecen a la aerolínea AeroClub.



El director de servicios de navegación aérea de la Aeronáutica Civil, coronel Edgar Francisco Sánchez, explicó que este lunes las autoridades trabajan en la búsqueda de los tres cuerpos.



Contó que quienes iban en las dos avionetas eran dos aprendices y un instructor, aunque no especificó si se trató de una falla humana.



“Las investigaciones continúan y no quiero entregar información premeditada hasta que no sepamos con certeza qué fue lo que sucedió”, enfatizó el coronel Sánchez.



“Organismos de rescate de la Fuerza Aérea tienen identificadas a las dos aeronaves, aparecen accidentadas en el cerro La Cuchilla ubicado entre los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen, en la Serranía de los Yariguíes, departamento de Santander”, finalizó.