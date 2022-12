Aerovicil reporta normalidad en operaciones tras falla eléctrica en El Dorado

Una falla en los sistemas de comunicación del aeropuerto El Dorado retrasó los vuelos en todo el país después de que los monitores en donde se ubica la posición de cada avión dejaran de funcionar.



La Aerocivil aseguró que se activaron los protocolos necesarios para atender una emergencia de este tipo, y aclaró que no se registraron contratiempos con las aeronaves que buscaban aterrizar ni con las que estaban dispuestas en tierra.



La emergencia generó alteraciones en los itinerarios programados en los aeropuertos del país, por lo que la Aerocivil tuvo que emitir un comunicado aclarando que la situación fue controlada y atendida bajo los protocolos establecidos.



“Plan de contingencia, contemplado para este tipo de situaciones, permitió que las aeronaves que necesitaban aterrizar, lo hicieran en condiciones de seguridad, eficiencia y oportunidad”, señaló la Aerocivil en un comunicado.



Este es el comunicado oficial de la Aerocivil sobre la situación presentada este sábado:



Normalidad en la operación aérea en el Aeropuerto El Dorado



Bogotá, D. C., 17 de diciembre de 2016. La Aerocivil activó el plan de contingencia con equipos de respaldo en la torre de control de El Dorado, luego de que se presentara una falla en el fluído de energía de algunos equipos, hecho que ocurrió entre 9:20 y 9:33 de la mañana de hoy.



El plan de contingencia, contemplado para este tipo de situaciones, permitió que las aeronaves que estaban próximas a aterrizar, lo hicieran en condiciones de seguridad, eficiencia y oportunidad, adicional personal de tránsito aérea del Centro de Control de Bogotá solicitó a los demás aeropuertos no enviar más operación a El Dorado, mientras se atendía la contingencia y así garantizar la seguridad aérea.



Durante la situación presentada, personal de controladores aéreos del centro de control y torre verificaron el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos y se logró restablecer la operación aérea a partir de las 9:45 de la mañana.



Es importante destacar que no hubo afectación significativa en los itinerarios programados por las aerolíneas en el día de hoy y que no estuvo en riesgo la seguridad operacional que durante la falla presentada se encontraban en vuelo.