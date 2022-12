Afidro alerta por medicamentos que ingresarían al país sin estudios necesarios

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo publicó un comunicado en el que llama la atención sobre la aprobación para que ingresen al país medicamentos sin estudios clínicos seguros.

Afidro, la asociación que reúne a las empresas farmacéuticas ubicadas en Colombia, resalta su preocupación por los medicamentos que entran a través de la vía abreviada de comparabilidad.

Publicidad

“Los medicamentos biológicos son una maravilla en innovación en la ciencia. El problema es específicamente con una categoría de medicamentos biológicos que solo tiene Colombia. La vía abreviada de comparabilidad no exige para este tipo de medicamentos unos estudios clínicos en humanos lo suficientemente serios para que sean considerados seguros y eficaces”, aseguró el presidente de la agremiación, Gustavo Morales.

Le puede interesar: Sistema de salud ya no cubrirá estos 44 servicios y medicamentos.

Añadió que “la preocupación es que estos medicamentos no se han sometido a ninguna prueba química en humanos. Puede que funcionen o no. Pero la regla debe ser que esto esté probado en pruebas químicas con todo el rigor de la evidencia científica y, si no es así, los pacientes tienen potenciales riesgos”.

El ingreso de estos medicamentos es posible en Colombia gracias a un decreto del 2014 que empezó a regir de lleno hace algunos meses.

Fuentes consultadas por BLU Radio aseguraron que el debate entre Afidro y el Gobierno se debe a las patentes que desarrolla la industria farmacéutica que tienen exclusividad de explotación para las empresas durante 20 años.

Publicidad

Los medicamentos biológicos son mucho más baratos y funcionan para enfermedades complejas como el cáncer.