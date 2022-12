Agarrón en Comisión de Paz durante debate sobre autores del secuestro de Cristo José

y quien fue secuestrado en la mañana de ayer miércoles en la región del Catatumbo, Norte de Santander, la Comisión de Paz del Senado dio un acalorado debate sobre

la supuesta responsabilidad del ELN en los hechos.

Para el Centro Democrático, partido de Gobierno, es claro que las autoridades deben indagar sobre la participación que puede tener esa guerrilla en el caso, teniendo en cuenta antecedentes de la región.

Puntualmente, los senadores uribistas Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria reclamaron a los demás miembros de la Comisión porque en el comunicado de respuesta a la petición del ELN sobre mediación de esa célula legislativa en los diálogos con el Gobierno no se incluyó un llamado a que el grupo subversivo explicara si tiene que ver con el plagio.

“El papá del alcalde fue secuestrado dos veces, una en 1996 y otra en 2016, y lo secuestró fue el ELN. El niño, según la información que hay, está entre Convención y Cartagenita, una zona tradicionalmente dominada por el ELN, entonces la pregunta de si tiene que ver con el secuestro del hijo de ese mismo alcalde es pertinente”, cuestionó Valencia.

El senador José Obdulio Gaviria indicó que la Comisión no debe caer en “confiancitas” con el ELN. “No debe aceptar ser intermediario de esas confiancitas. Si no está la respuesta dentro de una línea clarísima que el gobierno nacional ha establecido, tanto en la campaña como luego de la posesión, yo no firmaría y llamaría a mis compañeros de la comisión a no firmar”, manifestó.

Ante esa queja, el presidente de la Comisión, Roy Barreras, expresó que esa “no es una instancia del Gobierno, este es el Congreso de Colombia y una comisión pluripartidista y, seguramente, en democracia las comisiones, como en todas las demás, pueda hacer pronunciamientos que recojan las opiniones de todos”.

Por su parte, el senador Alberto Castilla, como miembro del Polo Democrático, pero además nacido en la región del Catatumbo, pidió prudencia en las afirmaciones.

“Esas son circunstancias en las que hay que actuar con prudencia. Corresponde hacer un llamado a las autoridades para que actúen y lo que debe exigir esta Comisión es que inmediatamente se ponga en libertad al niño y hay una cantidad de hechos que tienen que ver con la región, con muchos autores generadores de violencia (...) salir a endilgarle una responsabilidad a alguien no me parece correcto”, concluyó.

Finalmente hubo un consenso y el comunicado final terminó incluyendo un mensaje al Ejército de Liberación Nacional para que explique la situación de los secuestrados que, según el cálculo del gobierno tiene en su poder, y, por otro lado, los miembros de la Comisión de Paz pidieron claridad a las autoridades, por fuera de esa comunicación, para que se establezca quienes son los autores del secuestro que ha indignado al país entero.