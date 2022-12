Aguas de Bogotá entregó licitación de compactadores a unos aparecidos: veedor

están funcionando y manifestó que la causa no es el tipo de diésel, como lo afirma el Distrito.

Publicidad

Inicialmente el experto en este tipo de vehículos, precisó que “en los pliegos de condiciones para la invitación publica se solicitó que los motores fueran Euro 4 o Epa 2004, y Daewoo efectuó Euro 4, que necesita para su funcionamiento un combustible con partículas de contaminación inferiores al 50 por millón, y ese combustible lo está produciendo lo está produciendo Ecopetrol”.

“Los carros no están fallado por combustible, están fallando porque no fueron probados en Bogotá. Por cada mil metros de altura se pierde el 10% de potencia en cualquier vehículo de combustión interna. No se debió adjudicar esa invitación pública porque ninguno de los oferentes cumplía con las especificaciones técnicas que se exigían en el pliego”, afirmó Palma.

Publicidad

El veedor además dijo que los oferentes se comprometieron a cumplir las especificaciones del pliego y luego olvidaron esas condiciones. “Procedieron con la adjudicación que fue por menor precio y menor tiempo de entrega”.

Publicidad

“No es cierto que los carros se dañaron porque ese diésel no es. Esos camiones no cumplían ni estaban configurados para el trabajo que era. Daewoo no cumplía con especificaciones técnicas y se lo adjudicaron a ellos con muchas irregularidades”, expresó y agregó que Aguas de Bogotá entregó esa licitación a unos completos desaparecidos.