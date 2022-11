Ahorros de colombianos ahora estarán protegidos hasta en 50 millones de pesos

El anuncio se realizó por parte del Fondo de Garantías de las Entidades Financieras, Fogafin, quien precisó que el aumento será de 30 millones de pesos en el seguro de depósito de las cuentas de ahorro de todos los colombianos.



Esto se traduce en que a partir de ahora, cada ahorrador tendrá un amparo de hasta 50 millones de pesos de sus ahorros, en caso de quiebra en alguna de las entidad bancarias vigiladas por el Gobierno.



El director de Fogafin Jorge Castaño, explicó que la medida protegerá las 54 millones de cuentas de ahorro que en la actualidad existen el país.



"Cada peso que ahorren los colombianos estará protegido por un seguro que es hará efectivo en los próximos siete días del siniestro, sin esperar que la entidad sea completamente liquidada", señaló.



Según Fogafin, en las cuentas de ahorro del país se deportarían unos $360 billones de pesos que son asegurados por el Estado de manera completamente gratuita.



Escuche en este audio más información sobre:



-El Centro Democrático dice que el hallazgo de la caleta de armas de las Farc en el Putumayo demuestra que esa guerrilla está engañando al país.



-El presidente del Consejo de Estado cree que el Consejo Nacional Electoral debería contar con la participación de las Farc.



-Una persona muerta es el saldo parcial de un enfrentamiento que se registra a esta hora entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Cúcuta.



-Un gigantesco operativo contra redes que extorsionaban desde las cárceles dejó más de 200 capturados.



-No para de llover en Manizales hecho que mantiene encendidas las alertas de las autoridades. Decenas de personas siguen llegando a los albergues temerosos de que se presente una nueva avalancha.



-Comerciantes de Mocoa aseguraron que habían propuesto limpiar todas las calles del municipio, pero que los entes gubernamentales decidieron contratar empresas de otras ciudades que no han cumplido lo pactado.



-Más de la mitad de las estaciones del metro de Caracas se encuentran cerradas ante la nueva jornada de protestas de la oposición. El presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges, dice que no tiene miedo de ir a la cárcel.



-La violencia doméstica, la ausencia de escuelas y de padres de familia, serían las principales causas de la creación de pandillas y del incremento de la violencia.



-El italiano Mateo Montaguti ganó hoy la cuarta etapa del Tour de Los Alpes. El colombiano Egan Bernal pelea por el título de los jóvenes.



-Las autoridades le están poniendo a hacer planas a los colados de Transmilenio en Soacha, para establecer si de esa manera dejan de evadir el pago en el sistema.



-La Policía rescató una gigantesca serpiente boa constrictor que estaba en el jardín de una casa en la localidad de Kennedy.

Publicidad