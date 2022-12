Al menos 14 muertos y 68 heridos en accidentes de tránsito en todo el país

Ya son 14 los muertos y casi 70 los heridos que dejan accidentes en carreteras del país en lo que va de corrido de este puente festivo de San Pedro.

Asciende el número de personas muertas por accidentes de tránsito en el país. Son en total 14 las personas muertas en los más de 47 accidentes de tránsito que se han registrado este fin de semana. Asimismo, 68 han resultado heridas.

La Policía de Tránsito y Transporte entrega un reporte de 1.805 sanciones, 164 de ellas por conducir en estado de embriaguez.

Además, autoridades informan que en la vía Dos y Medio-Otanche, exactamente en el sector del puente de la quebrada Agua Blanca Km 93+160, hay cierre total por fallas de la estructura del puente. Se recomienda como vía alterna la antigua Dos y Medio-Otanche.

Sin embargo, según reporte oficial, en términos de accidentalidad se registra una disminución de un 86% (329 en el 2016 vs 47 en el 2017), mortalidad en un 67% pasando de (42 muertos en el 2016 vs 14 en el 2017) y lesionados en un 83% pasando (408 en el 2016 vs 68 en el 2017).