Fuentes del Gobierno Nacional le dijeron a BLU Radio que el ala militarista del ELN no estaría apoyando inicio de diálogos de paz.



Esto porque quien ha tomado mucho poder en el grupo armado ilegal es alias ‘Pablito’, que se escapó de manera cinematográfica de una caravana del Inpec en Arauca. Lea también: ‘Gabino’ confirma que inicio de diálogos con el Gobierno “puede arrancar pronto”



En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, el máximo jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias ‘Gabino’, aseguró que el inicio de conversaciones con el Gobierno Nacional está muy cerca.



Textualmente señala que “hay un 80 por ciento de acuerdo (en la agenda), queda un 20 por ciento que es lo que falta para establecer una mesa pública”. Lea también: Uribe y sus seguidores ponen palos en la rueda al proceso de paz: ELN



De acuerdo a Reuters, el ELN no está dispuesto a terminar en la cárcel para redimir los 50 años de conflicto armado.



“Si no hemos sido objeto de prisión durante más de 50 años de confrontación contra un aparato militar tan poderoso como es el colombiano, sería entonces absurdo pensar que fuéramos a pagar cárcel por reivindicar el derecho que tenemos a una salida política al conflicto”, dijo alias ‘Gabino’.