Alcaldes en Boyacá exigen al Gobierno retomar negociación con transportadores

En reunión con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, los alcaldes de Paipa, Tibasosa y Nobsa expusieron la situación de desabastecimiento y orden público de sus municipios tras 42 días de paro camionero.



Yamid Hurtado, alcalde de Paipa, aseguró que hay desabastecimiento total de combustible en este municipio por el paro.



"Las pérdidas superan los 5000 millones de pesos y aún se presentan fuertes disturbios", dijo.



Tenemos un gran desabastecimiento de alimentos y víveres, también de gasolina. He recibido llamadas de las madres, pidiéndole ayuda porque no hay comida en las tiendas", aseguró el alcalde de Tibasosa, Leonardo Patiño.



El senador Jorge Pedraza, presidente de la Comisión Sexta, reiteró la exigencia al Gobierno de reanudar las conversaciones con transportadores.



"Los alcaldes han hecho síntesis de la grave crisis. Exigimos una pronta solución, hacemos lanzamiento del "plan Boyacá" para que haya abastecimiento y movilidad", aseguró Pedraza.



El único representante de los transportadores presente en el Ministerio de Transporte es Alfonso Medrano, presidente de la ATC Boyacá.



Aseguró que no fue invitado a la reunión y que esperará afuera de la institución el resultado del encuentro entre el ministro y los alcaldes de los municipios de su departamento.