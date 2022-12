“Algunos grafitis se borraron por no tener una forma muy profesional”: Policía

en la calle 26 se hizo porque algunos de estos dibujos “no tenían una forma muy profesional.

“Hay algunas pinturas que han hecho en estos sectores no se pueden considerar grafitis, porque no tienen una forma muy profesional, sino al contrario, tienen palabras no adecuadas, términos y ofensas y estaban unos pintados sobre el otro”, dijo el oficial, quien informó que por orden del alcalde encargado, Rafael Pardo, se suspendió el borrado en la calle 26.

Calificó como desafortunado que la Policía haya acompañado a Justin Bieber en la realización de un grafiti en el mismo lugar donde las autoridades borraron los dibujos callejeros.

Dijo que las autoridades continuarán haciendo esta labor en predios que consideran privados, en otros puntos de la ciudad.