Algunos solo son conscientes cuando duermen: Figo responde a Maradona

El exfutbolista portugués Luís Figo respondió hoy al argentino Diego Armando Maradona, quien había dicho que no se puede confiar en la palabra del luso, ironizando sobre que hay personas que "sólo son conscientes cuando duermen". (Lea también: El cambio por fin llegó: Luis Figo tras renuncia de Blatter a la FIFA )



"Hay personas que cuando están calladas son unos auténticos poetas y otros que sólo son conscientes cuando duermen", escribió el exjugador en su perfil de la red social Facebook.



Figo, que militó en el Barcelona y en el Real Madrid, alabó la trayectoria como jugador de Maradona, pero lamentó en lo que "se ha transformado" desde que dejó el fútbol y manifestó que ya no está de acuerdo "con la manera de actuar del que fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos".



"Diego Armando Maradona fue un brillante jugador y esa es la imagen que quiero guardar de él", señaló. (Lea también: Si gana el príncipe Ali puedo ser vicepresidente de la FIFA: Diego Maradona )



En unas declaraciones realizadas al canal televisivo América, Maradona aseguró hoy que respeta a Luís Figo pero que no se puede confiar en su palabra.



El argentino es uno de los principales avales de la candidatura del príncipe jordano Ali bin Al-Hussein a presidir la FIFA, envuelta actualmente en una grave escándalo por corrupción y sobornos investigados por la Justicia estadounidense.



Figo, que tenía intención de presentarse a las elecciones en las que el suizo Joseph Blatter fue reelegido, decidió retirar su candidatura una semana antes debido a la falta de transparencia en el proceso electoral. (Lea también: La FIFA le saca plata a la gente, odia al fútbol y la transparencia: Maradona )



"Este proceso es un plebiscito de entrega del poder absoluto a un solo hombre", denunció al retirar su candidatura.



