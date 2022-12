¿Alianza entre Hernández y Beltrán sería para ‘manejar’ el Concejo de Bucaramanga?

A una semana de la posesión, los 19 concejales electos de Bucaramanga siguen ‘armando’ el ‘recompecabezas’ para tener coalición de gobierno y mayoritaria.

El exalclade de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, no estaría solo en esta lucha política: también entró a ‘jugar’ Jaime Andrés Beltrán, quien llega por tercera vez al Concejo de Bucaramanga luego de quedar segundo en la carrera por la Alcaldía de la ciudad.

“Estas son alianzas non sanctas, el exalcalde Hernández atacó al concejal Beltrán durante los últimos cuatro años, afirmando que toda la corrupción en el Isabu (Instituto de Salud de Bucaramanga), fue culpa del dirigente del partido Liberal, pero como ahora Jaime Andrés llega al concejo por el partido Colombia Justa libres, ya no tiene esos pecados”, aseguró Sergio Toledo de la Veeduría Ciudadana La Lupa.

A esta alianza política, entre el partido Colombia Justa Libres y el movimiento Liga, entrarían los concejales del partido Verde, quienes son liderados por el concejal electo, Carlos Parra.

“Los dos sectores con mayor poder político en la ciudad, después de las elecciones de octubre, que son Hernández y Beltrán, ahora buscan liderar la coalición del concejo y elegir los organismos de control, que son su función. Lo que preocupa es que detrás de todo está el exalcalde”, aseguró el politólogo, Julio Acelas.

Carlos Parra, el concejal electo y quien obtuvo la mayor votación, respondió a las críticas: “una coalición no se puede convertir en un grupo para chantajear al alcalde por contratos o para aprobarle todo al alcalde, tampoco vamos amarrar la elección de contralor y personero”.

La coalición del gobierno de Juan Carlos Cárdenas estaría conformada por los concejales de los partidos Justa Libres, Verde, Liga, Centro Democrático, MAIS, ASI y Conservador.

Por fuera de la coalición del concejo de Bucaramanga quedan los seis concejales de los partidos Liberal, Cambio Radical y del movimiento Hagamos Ciudadanía.

El alcalde electo, Juan Carlos Cárdenas, anunció que nombrará en las secretarías del Interior, Desarrollo Social, Educación y el Instituto Municipal de Cultura, a personas que vienen trabajando desde el gobierno del exalcalde Rodolfo Hernández.