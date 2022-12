Alianza Verde respaldaría a La U si entregan aval a Garzón para Alcaldía de Cali

de Cali, esta colectividad respaldara al ex vicepresidente de la República en su aspiración.



“Angelino Garzón es una persona ‘Sui géneris’ y un hombre con un gran sentido social. Además cuenta con la experiencia en la administración del Estado”, dijo el congresista. Lea también: Angelino, incluido en encuesta de La U para escoger candidato a Alcaldía de Cali



“En el caso de que ese aval exista, no dudaríamos en acompañar a su candidatura”, agregó. Lea también: Yo no sé si puedo ser candidato por un partido político: Angelino Garzón



Por su parte, el codirector de La U Berner Zambrano dijo que "la decisión está en manos de ellos, pero lo que conocemos es que se le estaría entregando el aval a Angelino Garzón por el partido de La U. Tenemos 4 representantes de La U y 2 senadores del Valle y ellos acordarán, junto con el doctor Angelino Garzón, el momento en que sea oportuno para anunciar la entrega del aval”.



En los próximos días se daría un nuevo encuentro en Cali para oficializar este respaldo.