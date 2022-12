Alias 'JJ’, implicado en caso de Jineth Bedoya, solicita nuevamente su libertad

Ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Alejandro Cárdenas, alias 'JJ’, radicó una solicitud de habeas corpus para que se le otorgue la libertad argumentando que se le violaron sus derechos a la hora de ser recapturado por agentes del CTI, horas después de haber salido de la cárcel La Picota.

Publicidad

Alias 'JJ’, quien está siendo investigado por haber secuestrado, torturado y abusado sexualmente a la periodista Jineth Bedoya, indicó que "estoy ilegalmente privado de la libertad porque no se notificó debidamente de la decisión de mi recaptura".

Señaló que "aunque me arrepiento de las mentiras que dije, el día de los hechos de la periodista Jineth Bedoya me encontraba en Cúcuta. Desconozco los motivos de la orden de mi recaptura, se trata de un falso positivo de la Fiscalía, no tenía pensando salir del país", precisó Cárdenas en la petición.

Publicidad

La Fiscalía por su parte solicitó al tribunal denegar el habeas corpus al considerar que son infundadas las razones, ya que el ente acusador tenía la facultad de anular y ordenar su recaptura.