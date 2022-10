Álvaro Uribe denunciará por prevaricato al fiscal general de la Nación

Dolido con tanta infamia denunciaré por prevaricato al fiscal de la compulsa politiquera y difamante — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 27, 2016

Además, Uribe insinuó que Montealegre no habría revisado las fechas en las que se abrió la investigación por este hecho: “fiscal irresponsable, por qué no miró fechas e investigación del accidente de Pedro Juan Moreno ante de difamarme”, sentenció a través de su cuenta de Twitter (Lea también: No creo que deba responder a criminales: Uribe sobre denuncia de ‘Don Mario’ ).

Fiscal irresponsable, por qué antes de difamarme no se enteró de mi liderazgo en la captura de su testigo el terrorista Don Mario — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 27, 2016

En ese sentido, el exmandatario expuso que los señalamientos de la Fiscalía vienen del exparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ y por ese motivo, deberían desestimarse y tenerse en cuenta que fue capturado el 15 de abril de 2009; es decir, durante su administración.

Fiscal irresponsable, por qué no verificó mis declaraciones como Pte exigiendo la captura de su testigo, antes de difamarme! — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 27, 2016

Finalmente, Uribe publicó que frecuentemente le llegan informaciones en donde presuntamente, el vicefiscal general de la Nación haría insistencia en que los fiscales desacrediten al líder del Centro Democrático.

Con frecuencia me llegan informaciones sobre insistencia del ViceFiscal para que los fiscales me desacrediten