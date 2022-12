Amanda Knox y su novio pagarán 28 y 25 años por asesinato de Meredith Kercher

por el asesinato de la británica Meredith Kercher en 2007 en Perugia (centro), donde cursaban un programa estudiantil. Un veredicto que llega a raíz del recurso presentado por la familia Kercher para protestar por la decisión del tribunal de Perugia, que en 2011 absolvió a los condenados.

El caso ocurrió durante la noche del primero de noviembre de 2007 cuando la joven británica Meredith Kercher, de 21 años, fue asesinada en su domicilio de Perugia, ciudad en la que estudiaba gracias a una beca de intercambio estudiantil.

Con ella estaban la estadounidense Amanda Knox, de 26 años en la actualidad, y el que fuera su pareja, el joven italiano Raffaele Sollecito, de 29, además del marfileño Rudy Guede, de 26, los principales sospechosos del asesinado de Kercher.

Según los fiscales, la joven Kercher no quiso participar en una orgía propuesta por los tres acusados, por lo que Guede la violó y Knox la apuñaló mientras Sollecito la sujetaba.

Amanda Knox, que cambió hoy su melena rubia por un cabello corto y castaño, permaneció en casa de sus padres en Seattle con la televisión apagada y supo por una llamada telefónica la sentencia. "Habiendo sido considerada inocente en el pasado, me esperaba algo mejor del sistema judicial italiano. No hay pruebas acusatorias hacia mí", aseguró Knox en un comunicado.

Por el contrario, sí estuvieron presentes los hermanos de la víctima, Lyle y Stephanie, quienes dijeron que "no podemos perdonar después de leer lo que han hecho a mi hermana. Cuando he leído los párrafos (del informe) en los que se explica lo que le hicieron ha sido horrible. No creo que pueda llegar a perdonar jamás", aseguró Lyle, quien dijo que aunque satisfechos con la sentencia "no es tiempo de festejar".

Con Efe.