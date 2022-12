Amenazan a líder indígena que denuncia casos de desnutrición en La Guajira

El líder indígena Javier Rojas, quien con frecuencia reporta la muerte de niños indígenas Wayuú fue objeto de amenazas que lo obligaron a salir de La Guajira junto a su esposa.



Javier Rojas, quien además solicitó medidas cautelares para la población indígena wayuú que muere de hambre, dijo que habría un complot para asesinarlo en La Guajira, razón por la que tuvo que instaurar las denuncias pertinentes antes de abandonar la región junto a su compañera sentimental.



Rojas aseguró que su vida corre peligro por denunciar la muerte de los niños que con injusta frecuencia mueren por desnutrición.



“Estaban contratando, ya no sicarios de fuera del departamento sino dentro del territorio; buscando algún integrante de la comunidad que esté al servicio de fuerzas al margen de la ley que atentara en contra mía para que se viera como un problema de clanes, y no un atentado por las denuncias que nosotros realizamos por las muertes de nuestros niños”, dijo en exclusiva a Blu Radio, Javier Rojas.



Además, dijo que no volverá a La Guajira hasta tanto se le garantice la seguridad a él y a sus familiares.