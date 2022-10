Amenazas de muerte y olvido, costo de ser exguerrillero de las Farc en el suroriente del país

Las amenazas de muerte y la falta de proyectos productivos se han convertido en el pan diario para los ex combatientes de las Farc que permanecen en los Espacios de Reincorporación que hay en el Meta y el Guaviare.

Francisco Gamboa, coordinador del ETCR en la vereda Las Charras, aseguró que se ha incrementado el miedo y la angustia entre los excombatientes por las constantes amenazas e intimidaciones.

"Lo que viene pasando con el acuerdo es que quienes hemos asumido liderazgos de estos espacios, entonces hay elementos que los han pedido identificar como objetivos militares y pues un día de estos, como ha pasado en otros departamentos, lo matan a uno y así no puede ser", dijo Francisco.

Con esta compleja situación, la Defensoría del Pueblo reportó que desde la firma del Acuerdo entre el Gobierno y las Farc, han sido asesinados más de 90 excombatientes.

"Es una cifra escandalosa, porque a nadie lo pueden asesinar, pero menos pueden asesinar a los que han decidido dar el paso a la legalidad como fueron los ex combatientes de la Farc; sin olvidar la larga lista de líderes sociales”, declaró la entidad.

Antes de que Francisco estuviera liderando está zona de Normalización, había otro excombatiente dirigiendo este espacio, pero las fuertes intimidaciones lo obligaron a huir antes de encontrarse con la muerte.

Francisco Gambia contó la odisea que lo obligó a salir del espacio.

"Él cuando llega aquí al Espacio (Charras) empieza a recibir una serie de amenazas, además presiones y definitivamente él por el temor, decide abandonar o mejor irse a esconder porque eso nos toca a los que hemos ejercido la izquierda", relató.

Albeiro, quien permanece en la clandestinidad, se mantiene en el acuerdo de paz al igual que los 130 exguerrilleros que aún permanecen en el ETCR de Las Charras. Otro de ellos es Ariel Beltrán, quien asegura que se viven muchas dificultades con la implementación del acuerdo de paz.

"Los ex combatientes que están ahorita en el proceso de reintegración, no cuentan con proyectos productivos para desarrollar y la plata que hay de los 8 millones que se habla para los proyectos están muy perdidos, no se ven a corto plazo", denunció Beltrán.

La preocupación para los excombatientes aumenta a sabiendas que dentro de pocos meses se acerca el fin de los espacios de reincorporación, aunque para quienes permanecen en Las Charras esa no es una opción.

"Nosotros nos vamos a quedar, no nos vamos a ir, esperamos que no nos lleguen aquí con el Esmad porque eso implicaría una situación delicada", advirtió Francisco Gamboa.

Para los colonos que habitan en esta región del país el acuerdo les cambió la vida, como relata Pablo Pineda, habitante de las Charras-

"Muy bueno porque ahora todo es tranquilo, por donde usted quiera salir nadie lo molesta. Ahora usted puede tener sus cosas sin miedo de que se las vayan a quitar", aseguró.

Sobre las amenazas latentes de los grupos residuales, el defensor Negret aseguró que "lo importante es en la gente que creyó en el proceso que están aquí, es con ellos con quienes tenemos que seguir trabajando. El Gobierno y la Fuerza Pública que persigan a la disidencia".

Con las amenazas y los incumplimientos en la implementación, los ex combatientes advirtieron que si el Gobierno sigue atacando el acuerdo las reglas de juego tienen que cambiar.