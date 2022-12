Amylkar Acosta renunció a la dirección de la Federación de Departamentos

En un comunicado emitido este viernes, el hasta hoy director ejecutivo del Fondo Nacional de Departamentos – FND – Amylkar Acosta renunció este viernes a su cargo.

"Siempre he salido de los cargos que he ocupado por la misma puerta por la que entré, nunca por la puerta de atrás y siempre con la frente en alto y con mis manos libres y limpias. Esta vez no será la excepción", dijo en el comunicado.

Esto se da luego de que el secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, siguiendo instrucciones de Juan Manuel Santos, ha llamado a los gobernadores para decirles que el presidente vería con buenos ojos que se cambie a Amylkar Acosta.

Mientras tanto, el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, informó a los mandatarios departamentales que el Gobierno quiere que acosta continúe como presidente de la FND.

El siguiente es el texto de la carta de renuncia:

Cali, enero 27 de 2017

Señores gobernadores y señoras gobernadoras:

Los tiempos de Dios son perfectos

En la última década ha hecho carrera en Colombia, hasta hacerse coloquial, la frase del ex ministro Sabas Pretelt, en el sentido de que “la política es dinámica”. Las mayorías de ayer son las minorías de hoy y las minorías de hoy serán las mayorías de mañana y eso lo entiendo. La realidad política de hoy no favorece mi permanencia en la Federación Nacional de Departamentos, a la que le he servido hasta alcanzar el posicionamiento, el prestigio y la reputación que hoy tiene, como bienes intangibles de la misma que hay que preservar a toda costa.

Ustedes tienen en sus manos el Balance de nuestra gestión en este último año, que da cuenta de las realizaciones de la Federación y de los retos encarados con éxito por parte de la misma. Espero no haberlos defraudado ni haber sido inferior al compromiso, la responsabilidad y la confianza por ustedes dispensada con largueza. Nada, ninguno de los logros alcanzados habrían sido posibles sin el apoyo incondicional que recibí de parte de todos ustedes, especialmente del Consejo directivo presidido por la Gobernadora Dilian Francisca Toro y de parte de sus antecesores. A todos y a todas mil gracias, así como al equipo que me acompañó a hacer posible lo imposible.

Soy de los que creo, con Paulo Coelho que uno debe en el decurso de la vida ir cerrando ciclos y ha llegado la hora de cerrar mi ciclo como Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Y al hacerlo, lo hago con la satisfacción del deber cumplido, porque trabajé cada uno de los 365 días del primer año de gestión de ustedes y el último de sus antecesores como si fuera a ser el último día que iba a estar al frente de esta responsabilidad que ustedes generosamente me encomendaron. En consecuencia, me permito presentarles a su consideración mi renuncia al cargo que desempeño.

Siempre he salido de los cargos que he ocupado por la misma puerta por la que entré, nunca por la puerta de atrás y siempre con la frente en alto y con mis manos libres y limpias. Esta vez no será la excepción.