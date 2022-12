Ancelotti suena para dirigir Manchester si sale de Madrid, según prensa española

El diario Marca reportó este jueves que Carlo Ancelotti es un opcionado por el fútbol inglés para dirigir el Manchester City o el United, pues sus actuales técnicos, Manuel Pellegrini y Louis Van Gaal, respectivamente, no estarían dando los resultados esperados. Esto en caso de que el técnico del Real Madrid saliera del equipo, debido a los cuestionados resultados del merengue en la liga española.

Publicidad

Real Madrid perdió el martes ante el Schalke alemán por 3-4, y se enfrentará al Barcelona, que es líder, el próximo 22 de marzo en un clásico reñido.

Sin embargo, este jueves el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró en rueda de prensa que "pase lo que pase", Ancelotti seguirá siendo el entrenador de Real Madrid.

Publicidad

"Somos los más exigentes en autocrítica y hay que reconocer que no estamos en nuestro mejor momento. El club tiene plena confianza en nuestros jugadores y en nuestro entrenador. Pase lo que pase en las próximas semanas, Carlo Ancelotti va a seguir en el Real Madrid", informó.

Publicidad

Pérez atendió a la prensa de manera inesperada para desmentir una información del diario Marca, que señalaba que Ancelotti podría ser destituido en el caso de sufrir una derrota contundente en el Camp Nou ante el Barcelona dentro de dos jornadas de Liga.

"He dicho lo que he dicho, le guste al Marca o no le guste. Me he desayunado esta mañana con que le iba a echar el domingo. Qué me llamen si quieren saberlo. Tiene la confianza de la Junta Directiva y del presidente. No voy a salir todos los días aquí a desmentir informaciones de ese diario", explicó.

Publicidad

"Pero que sepan que pase lo que pase. Ancelotti va a seguir siendo el entrenador del Real Madrid. Es lo que quieren los aficionados por más que se empeñen en otra cosa. No tengo que ratificar a nadie porque lo diga Marca", agregó.

Publicidad

Con EFE