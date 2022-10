Andrade dice estar tranquilo porque no recibió dinero de Odebrecht

Hacia las 8:40 de la mañana llego al búnker de la Fiscalía el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luís Fernando Andrade, vinculado al proceso por el escándalo de sobornos de la firma Odebrecht.



A la entrada del interrogatorio, Andrade manifestó que no recibió dineros de la multinacional brasileña y dijo sentirse tranquilo ante la diligencia a la que fue citado.



Lo que Blu Radio logró establecer es que la Fiscalía indaga lo relacionado con la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra mediante los Otrosí 003 y 006, firmados en el 2014.



En su momento, Andrade manifestó que no tuvo acceso a la licitación, ni vigiló el proceso de adjudicación de este contrato, pero sí reconoció que el Otro- Sí para la vía Ocaña-Gamarra y el contrato de navegabilidad del río magdalena se firmaron en su administración.



Según la Fiscalía, inicialmente la ANI licitaba la obra de la vía Puerto Berrío-Ruta del Sol, sin embargo, en un solo día se hizo una adición para variar la ruta, y finalmente se construyó la vía Ocaña-Gamarra, cesión en la que habría intervenido Odebrecht por medio del detenido exsenador Otto Bula Bula.



Incluso, en su diligencia de entrevista, realizada el pasado 28 de diciembre le manifestó a la Fiscalía que sostuvo varias conversaciones con congresistas de Norte de Santander y de la Costa, quienes estaban interesado en la firma del contrato de la vía Ocaña-Gamarra.



“De los parlamentarios de Norte de Santander recuerdo que tuve conversaciones con el senador Manuel Guillermo Mora y los representantes Alejandro Chacón y Ciro Rodríguez, este último oriundo de Ocaña; del Cesar yo recuerdo que tenía gran interés el representante Alfredo Cuello Baute, y del departamento de Córdoba el senador Bernardo Elías, pude haber tenido conversaciones con otros, pero no lo recuerdo”, le dijo Andrade a la Fiscalía, en entrevista juramentada.



Y es que de acuerdo con las declaraciones del expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, a través de exsenador Bula se buscó hacer ‘lobby’ en el Congreso para que “presionar” al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, y al director de la ANI, para que Odebrecht logrará la adjudicación de varias obras de infraestructura en el país.



Por este proceso se encuentra preso el exsenador Otto Bula investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer, presuntamente al haber recibido 4.6 millones de dólares de Odebrecht para que facilitara la adjudicación de esos contratos.