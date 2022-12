Angelino dice que renunciará a candidatura por lío cuando fue gobernador

A través de su cuenta de Twitter, Angelino Garzón escribió que de volver a ser demandado por acción de repetición por supuestamente no haber pagado un dinero al concesionario de la construcción de la vía Cali-Candelaria cuando se desempeñó como gobernador del Valle del Cauca, renunciaría a la posibilidad de ser alcalde de Cali.





Sí sale acción de repetición por mi lucha contra la carretera que nunca se construyó, le solicitaré a la U que no me inscriba como candidato — Angelino Garzón (@Angelino_Garzon) May 12, 2015