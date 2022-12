Angelino Garzón pide celeridad a diálogos y establecer a mínimos humanitarios

Hoy sorprendió a los colombianos el vicepresidente Angelino Garzón , quien por medio de una carta, pidió al Gobierno y a las Farc, un acuerdo mínimo que permita llegar a la firma de la paz antes de finalizar el año.

Garzón en el comunicado pide llegar a las partes llegar a unos mínimos humanitarios para adelantar las negociaciones y, concretamente a la guerrilla, dejar de secuestrar y liberar a los retenidos, desminar los campos y no usar más minas, no reclutar menores, no atentar contra la infraestructura y no agredir a la sociedad civil.

Al gobierno solicita respetar la integridad de insurgentes, luchar contra la corrupción y la impunidad y velar por la protección de las víctimas.