Angelino Garzón podría ser candidato de La U a la Alcaldía de Cali: Roy Barreras

El codirector del Partido de La U, Roy Barreras, aseguró en Mañanas BLU que su colectividad no ha descartado que Angelino Garzón sea su candidato a la Alcaldía de Cali.



“Estamos evaluando la opción de un candidato que popularmente es muy fuerte, que es el ex vicepresidente Angelino Garzón, con quien me he reunido en tres ocasiones”, comentó.



Por otro lado, descartó una consulta interpartidista entre Rafael Pardo y Enrique Peñalosa para definir su apoyo en las elecciones por la Alcaldía de Bogotá.



“Después de nuestra gira nacional ya tenemos definido en casi todas las ciudades y departamentos a los candidatos (...) queda la posibilidad de la encuesta, pero la consulta interpartidista entre Pardo y Peñalosa está descartada”, dijo Barreras.



“Partido de La U no va a hacer consulta interna”, agregó.



Finalmente, aclaró que la propuesta de que Martín Santos, hijo del presidente Juan Manuel Santos, sea cabeza de lista al Concejo de Bogotá, quedó descartada.



“No es una propuesta política ni pedida ni aceptara por Martín Santos”, agregó.



Sin embargo, aclaró que varios ediles y representantes del partido pensaron que Martín Santos sería una buena opción.



“En reuniones con las bases del partido, la inmensa mayoría de las voces de ediles están preocupadas por saber quién va a encabezar esa lista y la mayoría propuso, entre otros, el nombre de Martín Santos y otros tres o cuatro nombres”, finalizó.