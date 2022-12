Antanas Mockus aclara que no apoya ni a Uribe ni a su resistencia civil

El matemático y filósofo Antanas Mockus aclaró que no apoya la resistencia civil contra el proceso de paz impulsada por el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático.



Mockus explicó en Semana.com que en los últimos días y luego de que se hiciera pública la iniciativa del expresidente Uribe, comenzó a circular por redes sociales una fotografía suya en la que supuestamente estaba a favor del llamado a la resistencia civil en contra de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc que se desarrollan en Cuba.

“Un hecho puntual: alguien me ha hecho el favor de circular en las redes sociales un fotomontaje que me muestra sosteniendo un mensaje mediante el cual me sumo a la resistencia civil convocada por el expresidente Uribe.... Como eso no es cierto, me siento mal y les pido a quienes me atribuyeron ese mensaje que lo recojan y cuelguen la imagen que sí me representa”, dijo Mockus a ese portal.



El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial por el Partido Verde, aseguró que el mensaje publicado es otro y que por el contrario invita a la reflexión tanto de uribistas como de quienes apoyan el proceso de paz.



“La paz es la victoria de las víctimas”, dice el verdadero mensaje publicado por Mockus y el cual fue adulterado por los simpatizantes de la resistencia civil contra el proceso de paz.



“Hemos pagado altos precios por la guerra, debemos estar dispuestos a pagar un precio por la paz. Somos más fuertes y mejores de lo que casi siempre hemos creído. Es tiempo de madurar. Tiempo de comprender. Tiempo de dejar atrás los atajos de la violencia y la trampa”, concluyó Mockus.