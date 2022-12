Antanas Mockus anuncia apoyo a Enrique Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá

Desde Nueva York, el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus anunció este jueves que apoyará la campaña de Enrique Peñalosa a la alcaldía de la ciudad.

Durante el anuncio, Mockus dijo que “hay que recuperar el amor por lo colectivo” y que Peñalosa conoce muy bien los problemas de Bogotá.

“El objetivo es que recuperemos a esa Bogotá donde los ciudadanos vivan mejor. Estoy seguro que con el apoyo de Antanas podemos avanzar a la Bogotá que queremos”, dijo a propósito Peñalosa en diálogo con BLU Radio.

Agregó que Mockus será fundamental para lograr sus objetivos de campaña y sobre las declaraciones contra el exalcalde hace algunos años dijo: “Con Antanas hemos tenido una larga relación, con acuerdos, desacuerdos y diferencias. (…) Hemos tenido diferencias, hemos vuelto a unirnos y en este momento es un buen ejemplo de reconciliación para colombia".

Peñalosa insistió en que “hace política limpia y distinta”, pues su única pasión es hacer el trabajo posible para que la ciudad progrese.

En ese sentido, el también excandidato presidencial aseguró que esta alianza no está hecha sobre la base de compromisos.

“Es un acuerdo que se basa en lo que conocemos uno del otro y nos hemos visto trabajando”, expresó.

Una vez conocida la noticia, en redes sociales empezaron a circular unas declaraciones de Peñalosa en las que llamó a Mockus “mala persona”.

Yo lo acompañé en su campaña y no por interés sino porque quería ayudarlo, porque me gustaba lo que hacía. Él estuvo de acuerdo con el tema Uribe, lo dijo en los medios y luego decide lanzarse como alcalde. Hizo toda esa pantomima para lanzarse, después de todo lo que habíamos hecho por él. No me parece una buena persona. No quisiera estar nunca a su lado en ningún otro proyecto”, aseguró el exmandatario capitalino en esa ocasión en entrevista con Todelar.