Ante crisis de Electricaribe, Gobierno descarta apagón en la costa Caribe

Tras la incertidumbre que ha generado la crisis financiera de Electricaribe en cuanto a la prestación del servicio en la región Caribe, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, descartó que se vaya a presentar un apagón en esta zona del país.

“No va a haber apagón en el Caribe, sé que hay algunas voces alarmistas en el proceso, el apagón dependería que exista o no electricidad para llevarle al Caribe, eso no va a pasar, es decir, ese riesgo no existe”, dijo Arce.

Por su parte, el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, aseguró que cuentan con las facultades para poder sancionar a Electricaribe por las faltas presentadas durante la prestación del servicio.

“La Superintendencia tiene los dientes bastantes afilados, podemos imponer hasta 100 mil salarios mínimos legales vigentes en multas y vamos a usar esas facultades a plenitud”, dijo el funcionario.

Así mismo, Mendoza señaló que ya se inició una auditoria profunda para conocer las condiciones de Electricaribe y contemplar así un cambio de operador.