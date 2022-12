Anuncian proyecto para corregir fallas en mecanismos de participación ciudadana

El presidente del Senado, José David Name Cardozo, anunció un proyecto de ley para corregir fallas en los mecanismos de participación ciudadana y permitir que los colombianos se pronuncien con libertad en temas como las corridas de toros, la adopción por parte de parejas homosexuales y la marihuana medicinal, entre otros.

Al participar en la mañana del martes en un foro sobre el acto legislativo de equilibrio de poderes, cumplido en el auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, el Senador Name Cardozo planteó igualmente un "Pacto de No Agresión" entre las ramas del poder públicos para evitar que las versiones callejeras sigan empañando sin pruebas ni fundamentos el buen nombre de las instituciones del país.

"Tengo el propósito de presentar en próximos días un proyecto de ley para mejorar las instancias democráticas de participación ciudadana, de tal manera que el pueblo pueda ser consultado en temas frente a los cuales hoy no le está dado opinar como es el caso de las corridas de toro, las adopción por parte de parejas homosexuales y la marihuana medicinal, entre otros", expuso el también Copresidente del Partido de La U.

Indicó que "la idea es subsanar la serie de requisitos engorrosos, así como la subordinación de los proyectos al Congreso y la confusión en relación con los mecanismos de participación".

Name igualmente mostró su incomodidad frente a los hechos que han insinuado un supuesto cortejo de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura a congresistas para evitar la eliminación de esta instancia jurisdiccional.

“Yo no voy a excusar conductas del pasado, no voy a exonerar malos manejos de ciertas épocas, no voy a liberar de culpas a quien las tenga, porque quien deba responder por actuaciones delictivas tendrá que hacerlo en las instancias competentes. Lo que sí quiero pedir es más consideración y respeto con el Congreso de la República y la Rama Judicial, para que no se nos siga visualizando ante la opinión pública como se hace con otras Oficinas en donde se planea a diario ir contra la ley", advirtió el Senador Name Cardozo.