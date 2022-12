Aprobada reforma a la justicia en segundo debate

El Gobierno no logró que el Congreso le aprobara sus principales propuestas. Precedente judicial, eliminación de funciones electorales de las altas cortes y aumento de requisitos para magistrados, entre lo aprobado.

Pese a todos los pronósticos, la Plenaria del Senado aprobó en segundo de ocho debates la Reforma a la Justicia, una iniciativa presentada por el Gobierno Nacional, pero en la que fueron quedando por fuera sus principales apuestas: la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y cambios a la acción tutela, entre otros.

También quedó por fuera la propuesta de revivir el Tribunal de Aforados, liderada por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. La congresista, una de las voces más fuertes del uribismo, cuestionó que el texto aprobado no incluya temas centrales que, a su juicio, resolverían los principales problemas de la justicia y se fue contra el gobierno por su falta de liderazgo.

“Lamento mucho que el Congreso de la República, en especial la Alianza Verde, no quiera comprometerse en acabar con la justicia impune para los de cuello blanco. Es muy grave que en este país el cartel de la toga y todos los escándalos de corrupción de los altos dignatarios llamados aforados no terminen nunca en nada. Colombia necesita justicia y lamento mucho que el Gobierno, que yo ayudé a elegir, no ayude en convocar unas mayorías para solucionar un problema de fondo que tenemos los colombianos”, precisó Valencia.

Lo que quedó aprobado

La reforma a la justicia que sale del Senado rumbo a la Cámara de Representantes para intentar, contra el reloj, ser aprobada en dos debates más antes del 16 de diciembre, trae temas que, según el ponente, Germán Varón, buscan acercar la justicia al ciudadano.

“Sale con un tema que para mí es importante y, tal vez, el más interesante para la ciudadanía: acercar la justicia, tener resultados más pronto. Se aprobó el precedente judicial; desjudicialización de muchas de las conductas; eliminar las facultades electorales de las cortes, en la mayoría de los casos; y mecanismos de descongestión, entre otros elementos que permiten sacar los procesos de manera mucho más rápido”, explicó.

En el caso de los requisitos para ser magistrado, se amplía la experiencia de 15 a 25 años, en cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

Para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la experiencia debería ser afín al área de la magistratura a ejercer.

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, anunció que intentarán revivir los temas pendientes en los siguientes debates, aunque el ambiente en la Cámara no parece ser favorable para temas como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, pues el presidente de esa corporación ha expresado su descontento con la falta de consenso del Gobierno con las altas cortes y otros sectores en la construcción de la propuesta.