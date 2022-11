Aprobamos que presidente asistiera a debates; no se habló de lobby: magistrado

Angelino Lizcano, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, agregó que la sala plena del organismo solo se aprobó que hiciera presencia en el Congreso, pero nunca que se hiciera lobby.



“En la pasada sala plena el magistrado Néstor Raúl Correa les propuso a la sala que no hicieran absolutamente nada porque ya había acuerdos políticos muy fuertes (para terminar don el organismo). Yo lo interpelé porque dije que creía que el presidente de nuestra institución tenía que estar en los debates del Congreso”, dijo.



El magistrado fue enfático en señalar en que el Consejo Superior de la Judicatura es necesario en el ordenamiento jurídico colombiano, aunque reconoció que sí son necesarias algunas reformas.



Por su parte, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que en la Casa de Nariño no hay pruebas del supuesto lobby , explicando que la denuncia pública que hizo el presidente Santos “es la obligación que tiene cualquier ciudadano de dar a conocer una denuncia”.



“En las últimas semanas ha habido muchas versiones sobre esos cortejos que estarían ocurriendo pero detalles sobre en qué consistirían concretamente esas actuaciones y respecto de qué personas las estarían cometiendo, no hay en este momento una prueba que pudiera ser utilizada en una investigación”, explicó el ministro Reyes.

Geovany Quintero