Aquí perdimos todos los del transporte especial: conductora de Uber

María Fernanda González, conductora de Uber, señaló que con el decreto anunciado por el Gobierno con el cual se busca poner orden al servicio especial de transporte de lujo, no se solucionó la problemática. (Vea también: Vicepresidente liderará proceso para reglamentar plataforma Uber ).



“Somos un servicio especial de placa blanca y yo trabajo con una plataforma que se llama Uber, lo que no significa que sea Uber, aquí perdimos todos los del transporte especial”, aseguró González.



Esta decisión, según la conductora, sigue exponiendo la seguridad de los usuarios. “El policía tiene el poder de maltratar al usuario, al dueño del carro, se imagina en lo que nos metió el Gobierno, los taxistas podrán seguir persiguiéndonos”.



Para González, la solución a las dudas que surgen con este decreto es reunir a todos los pequeños transportadores especiales y formalizar una empresa la cual pueda alquilar la plataforma Uber para su funcionamiento o viceversa.



“Nosotros tenemos el carro, conductores de lujo, le hemos demostrado a todo Colombia, porque no nos unimos los pequeños transportadores creamos una empresa y le decimos a Uber que aquí estamos o que la plataforma alquile nuestra empresa”, agregó María Fernanda.



La conductora es consciente que al unirse y formalizar la actividad, como lo exige el decreto, se pagarían impuestos al Gobierno y se establecerían unos parámetros legales que beneficiarían al usuario y en especial a la competencia.



No le tenemos miedo a cambiar el carro: taxista



Don Ricardo, un taxista consultado por BLU Radio, indicó que el gremio siempre ha ido de la mano con la tecnología y señaló al radioteléfono como la primera herramienta que existió en este sentido.



“Siempre hemos trabajado con tecnología, siempre hemos tenido nuestros radioteléfonos, no le tenemos miedo al cambio, la tecnología no la habían implementado y estamos a la deriva de qué plataforma vamos a utilizar”, aseguró Ricardo.



El conductor señaló que en este momento el mercado no ofrece vehículos para que se pueda brindar un servicio de lujo, y agregó que en el gremio hay muchos taxistas que estarían dispuestos a cambiar sus carros por camionetas, pero las diferentes marcas muchas veces no autorizan las referencias argumentando una depreciación de los automotores.



“Vamos a sacar ciertos carros y siempre hemos estado dispuestos, no le tenemos miedo a cambiar el carro, en este momento en el mercado no hay carros de alta gama para prestar el servicio”, concluyó.