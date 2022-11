Arranca ‘plan éxodo’ de Semana Santa en las carreteras del país

La Policía Nacional dispuso más de 23.000 uniformados que estarán a cargo de garantizar la seguridad en las carreteras y sitios de descanso de los viajeros durante esta Semana Santa, en la que se espera que se movilicen más de nueve millones de vehículos.

El general Ramiro Castrillón, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, pidió a los viajeros tener en cuenta recomendaciones para evitar accidentes, entre estas hacer la revisión técnico mecánica del vehículo y planear sus recorridos, teniendo en cuenta las regiones del país en las qué hay afectación por las lluvias.

"No exceder los límites de velocidad, no adelantar en sitios prohibidos, no consumir licor si van a conducir, esa es una combinación fatal", agregó el oficial, quien también manifestó que esa dirección está trabajando con más de 8.000 hombres para que los colombianos puedan ir a sus lugares de destino y regresar sin ningún problema.

El ministro de Defensa, LUIS Carlos Villegas, dijo que habrá además dispositivos especiales en los centros de peregrinación, monumentos, plazas de mercado, terminales de transporte, playas y demás sitios de concentración de los viajeros.