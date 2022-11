Ascienden a tres los muertos tras ataque sicarial en Zarzal, Valle del Cauca

A tres se elevó el número de muertos tras un ataque de sicarios en pleno centro del municipio de Zarzal, al norte del Valle del Cauca.



Según el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía del departamento del Valle, dos de las víctimas del ataque sicarial eran integrantes de la banda criminal ‘Los Machos’, que en su momento estuvo al servicio del narcotraficante Diego Montoya.



La otra víctima es una persona que resultó herida y falleció en la mañana de este martes en una clínica de la región. Según el oficial, también presentaba antecedentes penales.



“Los dos exintegrantes de ‘Los Machos’ se encontraban delinquiendo dedicados al tráfico local de estupefacientes, también a temas de homicidio, pero en especial protegían las propiedades de este narcotraficante”, indicó el coronel Murillo.



Tras el ataque, la Policía capturó a uno de los presuntos autores del múltiple crimen.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Defensores de los derechos de la comunidad LGTBI, lanzaron duras críticas contra las iniciativas populares que buscan cerrarle las puertas a la adopción por parte de personas que no integren una pareja heterosexual.



-A esta hora hay una protesta de pasajeros en el aeropuerto El Dorado, porque tenían como destino la ciudad de Barranquilla y terminaron en Bogotá.



-Crece la polémica por cuenta de la denuncia que lanzó el presidente Juan Manuel Santos, sobre supuestas presiones a congresistas para evitar la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura.



-El comandante del Ejército, el general Jaime Lasprilla, denunció que han aumentado los casos de comunidades indígenas que interfieren las operaciones contra la guerrilla en el departamento del Cauca.



-A esta hora comienzan las concentraciones del paro minero en el departamento de Antioquia... Las autoridades extremaron medidas de seguridad en seis municipios para evitar alteraciones del orden público.



-La Federación de Departamentos lanzó duros cuestionamientos al Plan Nacional de Desarrollo que se tramitará en el Congreso, ante la posible quiebra de las licoreras.



-Las autoridades adelantaron un gigantesco operativo en establecimientos de compra-venta en Bogotá que al parecer estarían ayudando a comercializar elementos robados.



-Dos hombres resultaron heridos en medio de un atraco en la localidad de Suba y a pesar de todo, las autoridades no les recibieron la denuncia.



-Los transportadores de carga de Santa Marta, afiliados a la Asociación Colombiana de Camioneros, pidieron garantías luego de anunciar que no participarán en el paro promovido por el gremio para el próximo 23 de febrero.



-Empresarios de la región caribe consideran que el incremento en tarifas de gas para la costa no debe superar el índice de inflación.



-Para las 4 de la tarde está citada la multitudinaria marcha organizada por los jueces argentinos para conmemorar un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman y pedir que se haga justicia en su caso.



-La canciller Venezolana Delcy Rodríguez exigió respeto al canciller español por afirmar que "la libertad de opinión y expresión son principios irrenunciables”, haciendo referencia a las supuestas amenazas hechas por el Gobierno de Venezuela a empresas españolas.



-En Europa sigue la tensión por la situación en Ucrania. El gobierno de Petro Poroshenko confirmó en las últimas horas que sus tropas se están retirando de las zonas de combate del este del país.