Así avanzan las marchas de docentes en el país

Entre pitos, cornetas, chiflidos y arengas como no más “parodia” a la educación, avanza la marcha de docentes agremiados a Fecode, quienes desde las 10 de la mañana dieron inicio a la movilización en diferentes ciudades del país.

En Bogotá iniciaron en la Calle 26 exigiendo al Gobierno un salario digno. Una de las docentes exigió un salario justo y expuso sus razones.

“Somos los profesionales más mal pagados de este país. Nos evalúan para ingresar, nos evalúa para tener la posibilidad de mejorar nuestro salario con la evaluación de ascenso. Eso es injusto porque somos la profesión que formamos a los demás profesionales”, aseguró.

En Barranquilla, el sector educativo arremetió contra la ministra Gina Parody por su anuncio de descontar las horas no trabajadas por quienes están en paro.

“Denunciar ante la opinión pública a la terrorista de la ministra de Educación, que es una terrorista de la educación pública”, indicó un docente.

En Norte de Santander participan maestros de 19 municipios, quienes continúan manifestando su inconformismo por la falta de atención del Gobierno a las solicitudes que tienen que ver con mejoras en el servicio de salud, búsquedas de estatuto que les permita ascender, mejoras salariales, pago de deudas con el magisterio, prestaciones sociales para que se paguen a tiempo y amenazas contra profesores que aseguran se siguen presentando.

En Boyacá dicen que a pesar del paro, los niños y jóvenes deben asistir a clases. “La presencia de los niños debe ser garantizada. Esto por cuanto desde el punto de vista nuestro el paro no significa no asistencia”, señaló el secretario de Educación de Tunja, quien además pidió no cerrar los planteles.

En Santander 17.000 profesores se unieron al paro que está concentrado en mayor parte en Bucaramanga y Barrancabermeja.