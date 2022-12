“Así como uno votó por él, que le ponga cuidado al asunto”: carpintero a Santos

El carpintero Ariel Josué Martínez Rodríguez , que está vinculado con lavado de activos y es pedido en extradición por el Gobierno de Estados Unidos, concedió una entrevista a BLU Radio desde el patio 16 de La Picota, pabellón de extraditables (Escuche también: Si Estados Unidos pide al carpintero en extradición así se hará: MinJusticia ).

Rodríguez pidió a la justicia que investigue a profundidad su caso “porque detrás de esto hay mucha gente que también está padeciendo casos parecidos al mío”.

Además le hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos porque “así como uno de pobre dio el voto por él, que también sea de corazón y le ponga cuidado al asunto”.

Por otro lado, Ariel Josué Martínez le pidió a la justicia mostrar las pruebas que tiene en su contra, pues según contó, no le han mostrado nada.

“Yo sí presenté pruebas desde un principio y me las han negado (…) Yo sé que nunca van a tener pruebas porque yo soy inocente”, dijo Martínez, quien agregó que el comandante militar de Caquetá, “que dijo que llevaba tanto tiempo haciéndome seguimiento, que muestre pruebas” (Escuche también: Fiscalía pidió a EE.UU. confirmar identidad antes de extraditar a carpintero ).

Desde la cárcel La Picota, el hombre lamentó que este mes va a completar seis meses en prisión. “El 18 de marzo llegó el CTI con la DEA y el Ejército para capturarme”.

“De Estados Unidos llegó que lavado de activos, que se hizo en cinco días por correo electrónico pero yo ni sé prender un computador”, explicó.

Además reveló que días antes de la captura recibió una llamada en lo que lo invitaban a participar de un concurso para un viaje al Mundial en donde le pidieron sus datos personales.

“Antes me habían llamado para participar en un viaje al Mundial y me pidieron mis datos. Al rato me dijeron que había ganado y me dijeron que tenía que ir a Bogotá”, dijo el carpintero.

Finalmente le agradeció a la comunidad de San Vicente del Caguán y a la Iglesia Católica, pues le han ayudado incluso con dinero para contratar un abogado.