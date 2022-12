Así le ha ido en el Congreso al Gobierno de la “no mermelada” en sus primeros 100 días

Pensar -como lo planteó recientemente el presidente del Senado, Ernesto Macías- en una Asamblea Constituyente como una de las opciones viables para lograr sacar adelante las reformas propuestas por el Gobierno Nacional describe en buena parte las dificultades que ha tenido el Ejecutivo para lograr el respaldo de las distintas bancadas.



Varios congresistas, incluso dentro del mismo Centro Democrático como partido de Gobierno, consideran que hay “falta de liderazgo” y ven con preocupación los tiempos para el trámite de iniciativas con las que Duque se comprometió desde la campaña presidencial, pero que presentó muy tarde y con temas muy difíciles de aprobar.



El mismo jefe de Estado se ha referido a las demoras, aunque con cierto optimismo. “Es cierto que algunos proyectos han tenido un camino un poco más difícil y tortuoso de lo que se hubiera esperado inicialmente, pero vamos a seguir trabajando con los partidos políticos, en el Congreso, para sacar adelante las iniciativas”, afirmó.



Son en total 16 los proyectos que han sido radicados por el ejecutivo entre ellos el paquete anticorrupción, reformas a la política, a la justicia, al sector de telecomunicaciones, la Ley de Vivienda y la prórroga a la ley 418, que es el marco para una posible negociación con el ELN.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien lidera el trámite de las iniciativas del Gobierno, reconoce que han sido tres meses de trabajo intenso.



“Les confieso que esto es como si lleváramos ya cuatro años de trabajo. Ha sido intenso, creo que el presidente con su diálogo social permanente, recorriendo el país, ha generado una agenda de gobierno bastante ágil y movida, en los próximos días saldrá el balance de cada uno de los ministerios. Ha sido una coyuntura compleja, muchas dificultades, pero la voluntad intacta, como si nos fuéramos a posesionar apenas”, precisó.



Otra de las razones que explican la lentitud para sacar adelante los distintos proyectos tiene que ver con la nueva relación que se ha establecido entre los poderes ejecutivo y legislativo gracias al Estatuto de la Oposición y la política de “cero mermelada” que ha marginado a los partidos del Gobierno.



Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, se declaró optimista respecto al balance legislativo y explicó las nuevas dinámicas que han surgido en el Capitolio Nacional con la llegada de Iván Duque al poder.



“Es difícil decir qué es prioritario, además en un proceso de concertación como el que se ha hecho en todos estos proyectos, porque nosotros no estamos imponiendo mayorías, sino logrando mayorías, y eso supone un gran cambio en la política. Este tipo de resultados son parte del debate y de lo que es construir un nuevo país donde las mayorías no se imponen con mermelada, sino con argumentos”, precisó.



De otro lado, el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, expresó una opinión con la que se identifican muchos sectores políticos que no ven un rumbo claro. “Quisiera ver a un gobierno diciendo hacia dónde vamos, ver un camino. Lo que uno termina viendo son unas muy bien intencionadas propuestas (…) Hay una serie de tecnócratas queriendo acertar aplicando unas recetas fracasadas. Les quiero confesar que prefiero los discursos y las propuestas de Duque senador, que las acciones de Duque presidente”, sentenció.



Velasco también le pidió al gobierno “tomar el toro por los cuernos y decir a dónde quiere ir, cuál es su política, qué es lo que quiere, cuál es el punto de llegada, al menos para debatirlo y saber hacia dónde quiere conducir el presidente este país”.



Desde la oposición, el senador Gustavo Bolívar, elegido dentro de la llamada ‘Lista de la Decencia’ impulsada por el excandidato presidencial y hoy congresista Gustavo Petro, consideró que el gobierno “se raja” en esta materia.



“Fueron muy ambiciosos en presentar tantos proyectos a la vez y eso va a hacer que se hundan todos, o pasen uno o dos. Al comienzo, tengo que confesar que me entusiasmé, no soy de esa línea, pero me entusiasmé cuando el presidente salió a apoyar los proyectos anticorrupción, a apoyar la consulta, se va a al Congreso a presentar un paquete de 11 proyectos anticorrupción, pero a ninguno le dio mensaje de urgencia y todos se van a hundir, era una pantomima, prácticamente”, indicó.



Bolívar advirtió además que, al presentar la Ley de Financiamiento, que para muchos es más bien una reforma tributaria disfrazada, sumada a las distintas reformas al sistema judicial, la política y otras, será difícil que al cierre de este periodo cumpla con todas sus apuestas, más en “un Congreso que no da abasto, entre otras cosas porque es un Congreso que legisla dos días a la semana”.



Precisamente, una de las mayores pruebas de fuego del Gobierno estará con la ley de financiamiento que necesita sacar con urgencia y en la que no ha logrado conseguir respaldo de las distintas bancadas, por un tema que es bastante impopular: gravar con IVA buena parte de la canasta familiar. Este tema representaría un golpe muy fuerte para el bolsillo de los colombianos y para el capital político de los congresistas.



Sin mermelada y con elecciones de autoridades locales a menos de un año, el presidente Iván Duque no tiene fácil el panorama y tendrá que cambiar de estrategia o sacrificar algunos de sus proyectos si quiere lograr un resultado distinto.

